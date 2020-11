Tööstuspargi vastu tundis huvi üks firma

Põhja-Sakala valla registrite ja infosüsteemide spetsialist Kalev Mitt, kes oli ka pakkumiste avamise komisjoni juht, sõnas, et pabereid alles vormistatakse, aga üks pakkuja oli. «Järgmise nädala teisipäeval on küsimus vallavalitsuses, siis on ametlikud andmed kinnitatud,» ütles Mitt. Ettevõtte nime avalikustab vallavalitsus samuti järgmise nädala teisipäeval.