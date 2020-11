On välja pakutud, et kahte kõrtsi lahutas keskmiselt neli kilomeetrit. XIX sajandi keskpaiku oligi Eestis üle kahe ja poole tuhande kõrtsi. Neid kerkis igale poole, kus aga inimesi liikvel. Valdav osa rahvast elas maal ning et muid variante polnud, kujunesid kõrtsid sujuvalt kohalikeks tõmbekeskusteks.