Korterelamute haldamise teenust pakkuva ettevõtte R&A Varad juhataja Reigo Rannu nentis, et umbes 70 protsenti Eesti elanikest elab kortermajas. «Kui tavapärase elurütmi juures hajub kortermajades elukorraldus rohkem, siis kõigi inimeste koju jäämise korral on see kontsentreeritum ja intensiivsem,» lausus ta.