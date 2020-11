Koostöös Eesti Postiga on Põhja-Sakala ja Viljandi vald ühed esimestest omavalitsustest, kus pool aastat katsetatakse uudseid postiautomaate. Lisaks pakkide kättetoimetamisele on plaanis sellega asendada need teenused, milleks peab muidu minema postkontorisse.