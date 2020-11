Aeg on pikk sellepärast, et 143 146 eurot maksma minev töö sõltub palju ilmast. Silindia juhataja Toomas Perve sõnul tuleb talve kasutada selleks, et vähemalt osa ehitusmaterjalist kohale viia, tõenäoliselt on vaja ehitada enne veel natuke teed.

Teise maailmasõja aegne metsavennapunker on sügaval metsas, kuhu isegi jalgsi on keeruline pääseda. Seepärast tuleb ehitajal näha palju vaeva, et vajalik materjal kohale toimetada. Nii vallavanem Alar Karu kui Silindia juht Toomas Perve kiitsid seejuures maaomanikuks olevat metsahaldusfirmat selle eest, et too on ehitusmaterjalide vedamise ja ehitamise soodsaks muutmises neile vastu tulnud.