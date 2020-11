Karl Toom pommitas Rootsis tosin väravat

Kui märtsis lõpetati mängud Rootsi meistriliigas, juhtis põhiturniiri tabelit Alingsås HK. Laupäeval kohtus see meeskond HK Varbergiga, mille rivistusse kuulub ka Karl Toom. Praegu on Vareberg meistrilligas eelviimasel kohal ning oli ka kohtumises suure osa mänguajast tagaajaja osas. Favoriidid ei suutnud aga pidurdada Karl Toomi viskeid ja nii sooritas Eesti koondiseski hiljuti säranud vasaksisemine koguni 24 pealeviset.

"Väga raske mäng, meie polnud eriti trenni saanud teha ja soosik Alingsåsil oli vist juba kolmas kohtumine nädala sees," rääkis Toom. "Teadsime, et meil on võimalus, ja kasutasime selle ära, saades väga magusa võidu. Kolistasin poste ega pannud mitut üks-üks-olukorda ära, nii et võinuks vabalt 15-16 kolli visata."