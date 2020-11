Esmaspäeval näeb Viljandi kogukonnakinos eelmise PÖFF-i publiku lemmikut

"Täiskuu aegu" on tõsielusündmustel põhinev linateos, mis viib vaatajad kümnenditagusesse Iraani, kus Abdol Hamid armub kaunisse Faezeh'sse. Pärast abiellumist sõidavad nad elama mehe sugulaste juurde, seal aga selgub, et Hamid on seotud islamistidega ja naine on toodud sinna vaid uusi pühasõdalasi sünnitama.