Mustlasse said kohale tulla pundi kolmest liikmest kaks: Estoni Kohver ja Reket.

Pitsa on sumedat pop-räppmuusikat viljelev tuntud muusikute punt, kes hiljuti filmis Viljandimaal Mustlas video suurt edu kogunud loole «Tahmanägu». Sakala käis koos kahe bändiliikmega veel kord Mustlas, et puhuda pikemalt juttu ja viia rahvamajja üks kingitus.