Rookrooni õpitoa juhendaja, tunnustatud käsitöömeister Urmas Veersalu ütles, et kroonide meisterdamine pärineb juba keskajast ning see on Eestisse levinud rannarootslaste kaudu. "Nad elasid väikesaartel ja seal kasutuses olnud kroonidest on kümmekond Eesti rahva muuseumis. On erinevad mudelid, näiteks Osmussaare, Pakri ja Vormsi kroon," rääkis Veersalu.