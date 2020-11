Noor kokk esindas Olustvere kooli edukalt "Noore meistri" saates

"Noore meistri" hooaja avasaates selgitati välja parim restoraniteenindaja. Kuigi Aasaküla on õppinud Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis hoopis kokaks, otsustas ta siiski võistlusele kandideerida. "Kui tuli teade, et võistlus on tulemas ning Olustvere koolile ikka meeldib saata sinna õpilasi, tundus, et ma võiksin sobida. Olen suhtleja tüüpi ja ka esinemisega kokku puutunud ning tundsin, et mul võiks olla seal šanssi."