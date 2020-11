Autoromud viiakse üle Eesti tasuta ära

Keskkonnaministeeriumi kodulehel on kirjas, et liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle kümne aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87 protsenti ja taaskasutamine 91,2 protsenti. Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse.