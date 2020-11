Ühistranspordikeskus tahab luua Viljandisse uue bussiliinivõrgu

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase ütles, et kevadel alanud ja novembri alguses lõppenud uuringuga vaadeldi, mismoodi peaksid bussid Viljandis ja selle lähiümbruses liikuma. "Töötasime välja uue Viljandi liinivõrgu ettepaneku, mille põhiline idee on selles, et kesklinnas saavad bussid omavahel kokku ja inimestel on mugav ümber istuda," lausus Kase.