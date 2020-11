Vahe kevadise kriisiga on selge juba nüüd. Ühiskonda ei ole nii kõvasti lukku keeratud kui toona, mis tähendab, et märksa rohkem lapsevanemaid käib tööl. Sellest omakorda johtub, et paljud õpilased peavad kodus üksi hakkama saama nii kartulite praadimise kui tunnidistsipliini hoidmisega. Ilmselt ei paranda hariduse kvaliteeti üks ega teine. Positiivse poole peale tuleb samas kanda see, et pedagoogid on nüüdseks kogemuse võrra rikkamad ja saanud suvel asjade korralduse paremini läbi mõelda.