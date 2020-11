Sel nädalal selgus, et tegelikult maksab hall ligi kolm miljonit. Et valitsus on vahepeal raha juurde andnud, ei jää kogu kallinemine linna õlgadele, kuid omavalitsuse arve on kasvanud ikkagi peaaegu kahekordseks, 930 000-ni, millele lisandub 75 000 ülalpidamiskulusid aastas.