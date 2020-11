Enam kui 60 aastat vana Viljandi spordihoone osa sai mullu küll uue katuse, natuke värvi ning päästeameti nõuetest lähtuvad parandused, kuid kokkuvõttes on see vaid väike osa vajalikust tööst. Nüüd koostasid Viljandi spordiklubide ja -asutuste esindajad ühispöördumise, et saali ümberehitus ette võetaks.