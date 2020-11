Stefani uues muusikavideos näeb pandat

Varsti juba kaks aastat Stefanil sahtlis seisnud lugu "Let Me Know" on Gevin Niglase, Karl Killingu, produtsent Raul Ojamaa ja Soome miksija Arttu Peljo abiga ametlikuks singliks saanud. Ta on seda paaril korral ka kontsertidel esitanud ning fännide tagasiside on üks suur põhjus, miks ta just sellest loost otsustas oma järgmise singli teha. Lõplik ajend oli siiski hetkeolukord maailmas ja sõnum, mida lugu kannab. Stefani sõnul räägib see koroonast, elust üldse ja ka Armeenias toimuvast sõjast, mille lõppu ta väga ootab. Sellele on vihjeid ka videos.