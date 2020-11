Politsei palub abi tagaotsitava leidmiseks

Ta rääkis, et meest on sel nädalal nähtud ringi liikumas või end varjamas Viljandimaa eri paigus, paraku pole politseinikel teda veel õnnestunud tabada. "Korrakaitsjad on kontrollinud erinevaid paiku ja isikuid Viljandimaal, kus ja kelle juures mees end varjata võiks, kuid seni tema asukohta veel tuvastada ei ole õnnestunud. Järjepidevad kontrollreidid jätkuvad, kuniks tagaotsitav on leitud," lisas Ragne Keisk.