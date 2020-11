Muuseumi direktor esitleb järgmisel nädalal raamatut

Muuseumi direktori Pihlaku kirjutatud monograafia annab ülevaate vabadussõjas langenud Eesti rahvaväe ohvitseridest ja 1. detsembril 1924 kommunistlike mässajate tapetud Eesti sõjaväe juhtidest, lisaks kindralmajor Johan Undist, kes suri tõenäoliselt kommunistliku mõrtsuka atentaadis saadud vigastustesse sügaval rahuajal. Koguteose üldosas käsitletakse ohvitseride päritolu, hariduse ja vabadussõjaga seonduvaid üksikasju ning esitatakse kokkuvõte nende langemise, matmise ja mälestuse jäädvustamise kohta. Raamatu mahukam osa on ohvitseride elulood, millele on lisatud tollases perioodikas ilmunud kirjutised nende langemisest või matusetalitusest. Teos on illustreeritud arvukate fotodega, millest paljud avaldatakse esimest korda. Lisatud on kasutatud allikate, kirjanduse ja perioodika loend, samuti kohanimede võrdlus ning ingliskeelne lühikokkuvõte.