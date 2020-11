Enamikule inimestele tähendab sõna «pitsa» taignast ja muudest koostisosadest valmistatavat toitu, mida saab tükkhaaval ampsata ja siis end maitseelamuse küüsis hästi tunda. Pitsa on aga ka sumedat pop-räppmuusikat viljelev, tuntud muusikutest koosnev punt, kes hiljuti filmis Viljandimaal Mustlas nüüdseks suurt edu pälvinud loo «Tahmanägu» video.

Mõni nädal tagasi veebivalvepäeva tegemisi planeerides avastasin, et see video on häbiväärselt Sakala tähelepanuta jäänud, ning võtsin vastu otsuse viga parandada. Mõeldud, tehtud. Kirjutasin telefoniintervjuu soovist Pitsa ühele liikmele Estoni Kohvrile, kellega juhtumisi olin muusikuna varasemast tuttav, ning sain üsna kiirelt vastuse: «Võib.»