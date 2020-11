Tarvastu gümnaasium suundus viiruse tõttu koduõppele

Neljapäeval, 19. novembril ilmus Tarvastu gümnaasiumi veebilehele teade, et reedest esmaspäevani on kõik selle kooli õpilased ja õpetajad eneseisolatsioonis. Samuti on seal kirjas, et eneseisolatsiooni aeg võib pikeneda ja kui terviseametilt tulevad uued korraldused, antakse sellest teada.

Direktor Ene Savi koolis olevaid nakatumisi kommenteerida ei soovinud, kuid ütles, et kool talitab nii, nagu terviseamet on neil palunud teha. "Kui terviseamet palub seda teha, siis me teeme seda ja vaatame, mis elu edasi toob."

Kui Viljandis on nakkuse ilmnemise korral saadetud koju kindlaid klasse või õpperühmi, siis Tarvastus saadeti terve kool. "Me oleme maakool ja oleme bussidega sõitjad ning meil on palju ristsuhtlemist," selgitas direktor.