Abja-Paluojal maja süüdanud mees sai karistuseks kaheksakuulise vangistuse

Sakala kirjutas 1. septembril, et 29. augustil kell 3.07 sai häirekeskus teate, et Mulgi vallas Abja-Paluojal Jaama tänaval on näha suurt tulekuma. Kui päästjad kohale jõudsid, leidsid nad eest lahtise leegiga põleva maja. Põleng sai kustutatud veidi enne kella poolt kaheksat hommikul. Samas kohas pidid päästjad käima ka pühapäeval, sest majas olid uuesti süttinud tugitool ja madrats. Inimesi põlengu ajal õnneks sees ei olnud, kuid majale jõudis tuli kahju teha piisavalt: söestunud oli kogu ülemine korrus ja sisse vajunud osa katusest.