Kolmes Viljandi koolis on tulnud nakatumiste tõttu distantsõppele saata kokku viis klassi ja kolm õpperühma. FOTO: Marko Saarm, Sakala

414 uut nakatunut Eestis ja 10 Viljandimaal – see on uus nakatumise rekord, mis püstitati kolmapäeval. Viljandimaal poeb koroona üha jõulisemalt koolidesse. Kesklinna koolist on sel nädalal koduõppele saadetud viis klassitäit lapsi ning riigigümnaasiumist üks.