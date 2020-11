Peeter Jürgens – kinomehaanikust tantsulõvi, kes kogub raha

Teenekat näitlejat võib pidada meheks, kel on olnud sada tööd ja sada hobi. Ühtegi neist pole ta aga teinud poole vinnaga. Samuti on ta ehe näide sellest, et tõelist kirge tuleb otsida seni, kuni see leitud, ning sellest, et pidev soov tegutseda ja teadmisi koguda muudab passi märgitud sünniaasta teisejärguliseks.