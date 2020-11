Iseenesest ei ole ju paha, kui õllepruul (Rain Eplerile kuulub Võrumaal tegutsev väike Pühajõe pruulikoda) just keskkonnaministriametit peab, sest iga õllesõber teab, et kõige muu kõrval on õlle puhul väga oluline korralik puhas vesi, millest õlut teha. Ning sedagi juttu teavad ju kõik, et valitsus, kes õlle hinda tõstab, kaua ei püsi. Kui õllemeister valitsuse laua taga, on õlle hinna kergitamine ilmselt komplitseeritum.