EI PEA OLEMA viroloog, et aru saada: tõbisena oma süljepiisku teise inimese poole läkitades seame ta ohtu. Sellepärast tundus imelik, kui kevadel mõni asjatundja väitis, et pole teaduspõhiseid uuringuid, kas mask üldse COVID-19 vastu aitab. Selle viiruse kohta polnud ju õieti midagi teada, kes siis veel maske uuris. Teada oli aga see, et ta levib piisknakkusega ja ohtlik on haigustekitaja sattumine limaskestadele (ninna, silma, suhu).