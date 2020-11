Viljandlanna kutsub üles toetama jõulude eel maakonna väiketootjaid

Jaana Hinno, kes ise otsib praegu uut tööd, soovib algatusega aidata maakonna ettevõtteid. «Viljandimaal on nii palju väiketootjaid ja võimalusi, ka koolitusvõimalusi. Me ei pea maakonnast oma raha välja viima, võiksime seda siin sees hoida, et meie enda töökohad ja heaolu püsiks,» rääkis Hinno, kes on vabal ajal Viljandimaa ettevõtlike noorte organisatsiooni JCI president.