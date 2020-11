Viljandi linn lapsi huvikoolidesse ei luba

Viljandi linnajuhid otsustasid neljapäeval, et koroonaviiruse kiireneva leviku tõttu viiakse Terviseameti soovitusel kõik huvringid distansõppele. See tähendab, et muusikakooli, spordikooli, kunstikooli ja huvikooli ringid ja treeningrühmad enam ei kogune ja õppida tuleb üksinda kodustes tingimustes.