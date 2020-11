Tormituuled põhjustavad elektrikatkestusi

Et tuul on endiselt väga tugev ja mõnes piirkonnas prognoosi järgi tugevneb veelgi, on ohutuse seisukohast teatud liiki töid keerukas teha ning seetõttu võib rikete likvideerimine oodatust enam aega võtta. Elektrilevi lubab teha kõik võimaliku, et rikete korral vool võimalikult kiirelt majapidamistesse tagasi tuua.