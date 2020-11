Äritegemise üks tähtsamaid reegleid ütleb, et osta odavalt ja müü kallilt. Mis aga on odav ja mis on kallis? Kui sa ei oska arvata, kui palju on ostja valmis su kauba eest maksma, on üks võimalus korraldada oksjon. Variante, kuidas oksjonit korraldada, on aga palju ning õige oksjonitüüp sõltub suuresti sellest, millise kaubaga on tegu. Milgrom ja Wilson tegelesid sobivate oksjonite väljamõtlemisega eri olukordade tarvis.