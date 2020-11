Järgmisel aastal on Mulgi vallavanema Imre Jugomäe sõnul kaks suuremat seesugust investeeringut, millest mahukuselt esimene on Mõisaküla hoolekandekeskuse ja teine Karksi-Nuias 12 korteriga sotsiaalmaja ehitus. «Selle maksumus on ümmarguselt 400 000 eurot,» täpsustas ta.

Tartu maantee äärset hoonet on asutud juba lammutama ning valmimistähtajaks on märgitud tuleva aasta oktoobri lõpp. Ehitaja, Valga osaühinguga A.K. Montage on graafik tehtud nii, et valmis võiks maja saada suvel.