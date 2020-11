Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak nentis, et see oli väga ebameeldiv üllatus. Just oli muuseumis lõppenud kuid kestnud fassaadiremont. Omamoodi kurioosse tähendusega on see, et talasid pisitasa mädandanud vesi võib olla poole sajandi vanune.