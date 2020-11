Viljandi linna kaasava eelarve rahvahääletuse ettepanekute hulka valis komisjon ka minu soovi korrastada Vana kalmistu kiviaed Vaksali tänava ääres. Varem on korda tehtud kiviaed Riia maantee alguses ja osaliselt ka Vaksali tänaval. Umbes 110-meetrine lõik kuni Ugala ringini on aga aja jooksul lagunenud, kivid on lahti, muru kasvab kiviaia peal ning see kõik kokku ei näe ilus välja.