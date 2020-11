Viljandimaal anti viis positiivset koroonaproovi

Viljandimaale lisandunud nakatumiste asjaolud on väljaselgitamisel. Terviseameti täpsustatud info kohaselt eile Viljandimaale lisandunud kuuel juhul nakatuti perekonnas, kahel juhul on nakkusallikas teadmata.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 218,59 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 4,6 protsenti.

Täna hommikul viibis haiglas 85 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel oli kuus patsienti. Koju saadeti seitse inimest, üks inimene viidi üle teise haiglasse, üks inimene tunnistati valepositiivseks. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 11. Ööpäeva jooksul lisandus kolm surmajuhtumit: 89-aastane naine, 67-aastane mees ning 46-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 84 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Haiglates on lõpetatud 631 COVID-19 haigusjuhtumit 615 inimesega.

Tervenenud on 4977 inimest. Neist 3718 inimese (74,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1259 inimese (25,3%) puhul on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.