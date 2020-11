"See oli neile ikka selline väärtus," lausus õpilasi saatnud õpetaja Haja Ojarand. "Kuigi rääkisime, et viige koju, emme-issi saavad ka, siis pärast ei olnud sellest enam juttu. Nad ei olnud vist nii head leiba saanudki, kui see enda tehtud."