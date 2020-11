Noortevolikogu korraldab toetuste jagamise välkvooru

Kui varasematel aastatel on noortevolikogu andnud kohalike noorte ideedele toetust kindlatel aegadel kaks korda aastas, siis sel aastal otsustas noortevolikogu välja kuulutada lisavooru, et aasta lõpus anda veel üks võimalus põnevate ideede teostamiseks.

Noortevolikogu esimees Ursula Ilves ütles, et kuna viirus ei näi taanduvat, oodatakse just selliseid ideid, mida oleks võimalik teostada praeguses olukorras. "Teretulnud on muu hulgas sündmused, kuid need peaksid olema osalejatele ohutud. Näiteks sügisel sai kõige rohkem toetust Viljandi gümnaasiumi õpilasesinduse korraldatav autokino projekt, mille puhul puutuvad osalejad üksteisega minimaalselt kokku," rääkis Ilves. Samuti sai sügiseses voorus toetust mitu õpilasfirmat.