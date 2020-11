"Kui enne opereerisime kahe hoone vahel, millest ühes asus keevitussaal ja teises värviruum, siis uutes ruumides on kõik kompaktselt ühe katuse all ning see annab oluliselt juurde efektiivsust ja kiirust," lausus osaühingu juhatuse liige Andre Aavastik ja lisas, et oluline faktor on ka uue tootmishoone korralik sisseseade. "Toodame suuri ja raskeid ehituskonstruktsioone ning nende liigutamiseks vajame laekraanasid ehk telfereid, mis nüüdses hoones on värskelt uuendatud ja rahuldavad väga hästi meie vajadusi."