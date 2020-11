Kas jalgratturid saavad Reinu teele oma raja?

Kuna aga liiklus varem ühesuunalisel Reinu teel on juba kahesuunaline ja kõik selle mõttega pisitasa harjuvad, on linnas liikluse üle otsustajatel tekkinud mõte, et äkki jätakski olukorra niisuguseks, nagu praegu on. Mingeid otsuseid pole küll langetatud, aga gümnaasiumi juurde ehitatud ringristmikul oleks ju mingi mõte üksnes sel juhul, kui sealt saaks ka mööda Hariduse tänavat kahes suunas sõita. Seejärel tundub juba üsna loogiline plaan teha Hariduse tänava ja Reinu tee ristmik pisut ohutumaks ja hakatagi sõitma kahes suunas.