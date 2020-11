Varjupaiga kodulehel on kirjas, et Mõmmi on kodust loovutatud koer, kes pole eriti tähelepanu saanud. Seetõttu ei oska ta hästi «inimeste keelt» ja võib alguses tunduda natuke karune, aga tegelikult on sõbralik sellega, kes tema eest hoolt kannab, temaga jalutab ja teda toidab. Koer on kastreeritud, saanud parasiiditõrjed, vaktsiinid ja kiibi.