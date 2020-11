Viljandi Tuleviku uueks peatreeneriks saab Jaanus Reitel

«Kui Tulevik minuga ühendust võttis ja Sander oma plaane tutvustas, ei läinud mul kaua, et pakkumine vastu võtta,» lausus viimati Rwanda kõrgliigaklubi Heroes juhendanud 36-aastane Reitel. «Kui Rwandast tuli pärast pikka liigapausi teade, et hooaeg on koroonapandeemia tõttu lõpetatud ja minu klubi esiliigasse kukutatud, oli kõik selge.»

Treenerikogemused välismaalt

​Oma eelmisest töökohast rääkides ütles Jaanus Reitel, et see ei olnud kindlasti Aafrika tippklubi, aga tase oli korralik keskmine. «Praegu mänge vaadates võib öelda, et sealne liiga on täiesti võrdne Eesti omaga. Meie tipud on nagu tipud seal, aga tagumine ots on Rwandas ühtlasem. Oma satsiga jäänuks ma ilmselt siinses liigas esineljast välja, aga teiste siinsete klubidega mängiks küll nagu võrdne võrdsega.»