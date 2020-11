«Ettevõte on ikka täpselt sama mis seni,» kinnitas Paragon Sleepi juht Vahur Roosaar. «Töötajad, registrikoodid, arvenumbrid ja kõik muu oluline on täpselt sama mis Toom Tekstiilil.»

Nimevahetus tulenes Roosaare sõnul asjaolust, et sõna «tekstiil» ettevõtte nimesse enam ei sobi, sest tootevaldkond on laienenud. Kui 25 aastat tagasi alustas ettevõte tõepoolest linade, patjade ja tekkide tootmisega, siis nüüdseks on 250 töötajaga firma kõige kiiremini kasvava käibega tooteartiklid hoopis voodid ja madratsid. Nii otsustasidki mullu ettevõtte ostnud omanikud vahetada nime nii, et selles saaks olulise osa sõna, mis väljendaks magamist, sest seal valmistatakse kõike, mis seostub voodite ja magamisega.