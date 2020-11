Noortekeskuses viibinul tuvastati koroonaviirus

Viljandi avatud noortetoa Facebookis tehtud postituses on kirjas, et noortekeskus ja terviseamet panevad kõigile keskuses käinud lastele ja noortele ning nende vanematele südamele, et nad jälgiksid oma tervislikku seisundit ja haigusnähtude ilmnedes jääksid kohe koju ja võtaksid ühendust perearstiga.

Postituses on kirjas, et noortekeskuse pindu puhastatakse hoolikalt ning maja õhutatakse, kuid töötajad toonitavad, et kõik puhastaks hoolikalt ja tihti käsi, täidaks kõiki hügeeninõudeid, hoiaks kahemeetrist distantsi ja võimaluse korral kannaks ruumis maski.