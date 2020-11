Viljandimaale lisandus seitse positiivset koroonaproovi

Viljandimaale lisandunud seitsmest nakatunust neli said viiruse perekontakti ja üks sai selle töökontakti kaudu, kahe juhtumi nakkusallikas on teadmata. Viljandi Kesklinna koolist saadeti esmaspäeval distantsõppele kõik kolm seitsmendat klassi ja üks neljas klass, sest eelmisel nädalal käis koolis kaks last, kellel tuvastati koroonaviirus.