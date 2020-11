Varjupaigad kutsuvad novembris võtma endale eakat koera

Varjupaikade mittetulundusühingu kodulehel on kirjas, et üle viie aasta vanuseid koeri peetakse sageli liiga vanaks, et pakkuda neile uut kodu. Samas on nad elukogenud ja iseseisvad loomad, kes ei tee enam kutsikaea rumalusi. Nad tunnevad juba inimeste maailma, kuid on samal ajal endiselt õppimis- ja kohanemisvõimelised. Lisaks on varjupaigast võetud koerad, kes on korra suutnud üle elada kodu kaotuse, uue võimaluse eest siiralt tänulikud.

Et inimesed tunnevad hirmu ka vanemate koerte kulukate tervisehädade ees, lubab mittetulundusühing jagada uue omanikuga vastutust, kui tema võetaval lemmikloomal on diagnoositud krooniline haigus, mis allub ravile. Samuti lubab mittetulundusühing, et kui omanikul pole võimalik varjupaigast võetud lemmiklooma enam pidada, võetakse ta uuesti oma hoole alla.

Eelmisel aastal osales kampaanias 24 koera, kellest üheksa saadet kampaania jooksul uude kodusse.

Viljandi varjupaigas ootab kojuminekut keskmise suurusega valge karvaga Mõmmi. Varjupaiga kodulehel on kirjas, et Mõmmi on kodust loovutatud koer, kes pole eriti tähelepanu saanud. Seetõttu ei oska ta hästi "inimeste keelt" ja võib alguses tunduda natuke karune, aga tegelikult on sõbralik sellega, kes tema eest hoolt kannab, temaga jalutab ja teda toidab. On kastreeritud, saanud parasiiditõrjed, vaktsiinid ja kiibi.

Valgekarvaline üle viie aasta vanune Mõmmi ootab omanikku. FOTO: Varjupaikade MTÜ