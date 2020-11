Lusitaania teeteod tuleks kokku korjata

Hispaania teetigu on Eestis levinud juba üle kümne aasta. Võõrliigi arvukuse suurenemisele on kaasa aidanud soojad talved ja niiske kevad. Aiakahjurina on võõrliik tülikas aiapidajatele, sest toitub nii aiasaadustest kui ka põllumajanduskultuuridest. FOTO: Elmo Riig