Tellija esindaja Harri Juhani Aaltonen kinnitas, et tema on tööga väga rahul ning valmimas on väärikas ja kaunis kuju. Protsess kulgeb lepinguga määratletud ajaraami kohaselt ja see võimaldab kuju Viljandi kesklinna piiril Posti tänava pargis avada 20. detsembril.