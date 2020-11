Maskis heategijad täitsid teatri kookidega

Lions-klubi Viljandi Ellips presidendi Terje Praksi sõnul on klubi peamine eesmärk toetada Perekodust ellu astuvaid noori. «Kuni nad elavad Perekodus, on nad riigi hoole all, aga täisealisena tuleb neil alustada iseseisvat elu. Oma lapsi toetame me nii rahaliselt kui moraalselt, neil lastel sellist tuge pole. Võimalust mööda on meie klubi neid aidanud. Näiteks tasunud läbi aastate kuni kümne noore autokooliõpingute eest. Juhiluba on tänapäeva noorele ju hädavajalik, kui ta just kesklinnas ei ela.»