Arnold Pastakule anti aumärk

Põllumajandus-kaubanduskoja pressiteade vahendab, et aumärk «EestiMAA heaks» väljendab austust, tunnustust ja tänu ning see antakse silmapaistvate teenete eest Eesti maaelu, põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse edendamisel. Märgiga kaasneb tunnistus, mis kinnitab nõukogu otsust aumärgi andmise kohta. Hõbedasel aumärgil on Eesti rahva ja põllumajanduse suurkuju Carl Robert Jakobsoni kujutis.