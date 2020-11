«Inimesed on meid üles leidnud ning see, kes on meie tooteid proovinud ja tundnud oma heaolu paranemist, on jäänud meie püsikliendiks ja ka oma sõpru siia toonud,» ütles Põlme, viidates sellele, et suurt reklaami ta ettevõtmisele ei teegi. «Meie poekeses käib inimesi kõikjalt Eestist ja ka väljastpoolt. Kõige kaugem klient on olnud Austraaliast, lisaks on pood populaarne lätlaste seas.»