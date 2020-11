Viiratsis tegeldakse innovaatilise värvimisega

Pulbervärvimise tehnoloogia on värvitööstuses innovaatiline: see on tavalisest värvimisest mitu korda keskkonnasõbralikum ja kiirem.

«Klientide hulgas on palju tootjaid ehk siis meie töö on teha kliendi tootele lõppviimistlus ja anda muidu külmale metallile sisu. Kui kliendil on tarvis uuele või värskendust vajavale toorikule anda välimus, siis värvid selle pildi ju lõpuks loovad,» nentis Ustinov. «Töötame Viljandimaal näiteks koos metallitöötlejate, masinaehitajate, restaureerijate, ehitajate ja sisekujundajatega. Samuti on meil üsna palju erakliente. Meie kõige suurem koostööpartner on aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks, kellele värvitud eritooted jõuavad üldjuhul meie majast Soome ja Skandinaavia maadesse välja.»