Agarad Mulgi väikeettevõtjad panid kaubad ühele riiulile

«Statuut on natuke laiem kui Mulgimaal tegutsemine,» tähendas Indrek Palu, kes oli osaühingu Mulke Crisps krõpsudega üks mittetulundusühingu alusepanijaid. Nagu ta rääkis, saavad kindlasti liidu liikmeks astuda need, kes on mulgid, ja need, kel on Mulgi märk või kes kasutavad oma toodetel Mulgi sümboleid. E-poes on müügil näiteks ka Kõlleste Kommimeistrite Mulgimaa kommid. See ettevõte tegutseb Põlvamaal, aga et tootel on Mulgi vimka juures, võeti ta ­e-poes kampa.